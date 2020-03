Coronavirus a Milazzo, parla la figlia del settantenne contagiato: «Era in isolamento e non ha incontrato nessuno»

«Potete stare tranquilli. Mio padre era in isolamento volontario dallo scorso 7 marzo. Da quando è tornato da Milano non ha mai visto nessuno. Neanche noi figli che, per evitare il contatto con lui, lasciavamo la spesa davanti il portone di casa. Meno che mai altra gente».

Il messaggio arriva da una delle figlie del settantenne risultato oggi positivo al Covid-19. Il primo caso milazzese che inchioda la città di fronte all’emergenza che in questi giorni ha toccato in maniera violentissima la provincia di Messina.

«Mio padre – si affretta a precisare una delle figlie in un messaggio vocale che da ore fa il giro sulle chat dei milazzesi e in un post su Facebook – è una persona seria. Sapeva bene che in attesa di parlare con il medico non poteva vedere nessuno».

La positività del tampone fatto sull’uomo è arrivata oggi. Subito dopo è stato disposto il suo ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona per motivi precauzionali.

