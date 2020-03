VIDEO. Tutti i dipendenti dell’Ipercoop del Parco Corolla, accogliendo l’invito di Coop Alleanza 3.0, stamattina, alle ore 11, hanno aderito al flash-mob promosso da tutte le emittenti radiofoniche nazionali insieme ai clienti sorpresi ma partecipi.

Un modo per infondere coraggio e fiducia, quando anche il semplice gesto quotidiano di fare la spesa è diventato difficile e meno spensierato del solito.

Alle 11 su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle app delle radio, infatti, ha preso vita un happening iniziato con l’inno di Mameli e proseguito con altre canzoni che hanno fatto la storia della musica e della cultura popolare in Italia. I dipendenti di Ipercoop hanno voluto partecipare per dare un segnale di speranza e di unione.

Nei giorni scorsi Coop ha annunciato la chiusura dei punti vendita nelle prossime due domeniche, 22 e 29 marzo, mentre già da ieri è stato anticipato alle 19,30 l’orario serale di chiusura dei negozi.

«Si tratta di misure temporanee e limitate, adottate allo scopo di limitare le presenze per strada (come richiesto dalle autorità competenti) – si legge in una nota – e, al tempo stesso, offrire al personale impegnato nei punti vendita i tempi di riposo utili a scaricare la tensione accumulata nelle ultime settimane, in cui è stato profuso il massimo impegno per garantire un servizio essenziale alle famiglie».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

10.221 visite