Il nucleo familiare (con loro anche la moglie che non aveva la temperatura alterata) proveniva da Agrigento dove aveva fatto visita a parenti e vedere il nipotino appena nato.

Immediatamente gli uomini della capitaneria di Porto, della sezione navale della Guardia di Finanza e dell’Asp hanno avviato il protocollo previsto per i presunti casi di contagio da Covid-19 e sono stati trasferiti con un ambulanza al Policlinico di Messina dove saranno sottoposti al tampone per verificare se risultano positivi al coronavirus.

Una famiglia di Lipari mentre rientrava nell’isola di residenza, intorno alle ore 18, è stata bloccata al porto di Milazzo per un presunto contagio da covid-19. Prima di salire sul traghetto che li doveva riportare a casa, sono stati sottoposti ad un controllo della temperatura corporea con il termoscanner e due dei tre componenti sono risultati febbricitanti. Si tratta del padre e del figlio quindicenne.

Porto di Milazzo, bloccata agli imbarcaderi una famiglia di Lipari per un presunto contagio da coronavirus

