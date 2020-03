Francesco Surrenti, il milazzese che in tv ha “spiegato” il coronavirus ai Georgiani (ex Repubblica Sovietica)

VIDEO. Che cosa è il coronavirus? A “spiegarlo” ai georgiani direttamente dalla televisione nazionale è stato un milazzese, Francesco Surrenti, manager di una multinazionale alimentare, che si è ritrovato ad intervenire in uno dei tg più seguiti della nazione. Il servizio, pubblicato anche su facebook, ha superato le 350 mila visualizzazioni.

La Georgia è una nazione che si trova tra Europa e Asia. Un tempo Repubblica sovietica, è caratterizzata da piccoli villaggi sulle montagne del Caucaso e dalle spiagge del Mar Nero. La popolazione supera i 3 milioni e mezzo di abitanti.

«E’ accaduto per puro caso – spiega Surrenti ad Oggi Milazzo – Nel settembre 2018 sono andato alla scoperta della Georgia. Anziché il classico giro turistico, ho deciso di selezionare delle mete “alternative” e ho attirato l’attenzione di una giornalista della TV nazionale Imedi che, dopo aver visto le mie stories su Instagram, mi ha contattato su chiedendomi come mai un Italiano stava visitando quei posti per poi scriverne un articolo. Durante questo tempo siamo rimasti in contatto, scambiandoci un saluto virtuale di tanto in tanto. Appena ha visto cosa stava succedendo a Milano mi ha chiamato chiedendomi come stavo e se mi andava di raccontare la mia esperienza di “isolamento”».

In Georgia, infatti, al momento ci sono una trentina di casi (erano persone che rientravano da Iran e da Italia), ma nessuno ancora mortale. Dunque il fenomeno era poco conosciuto.

Surrenti, già brand manager di Nutella, le ha raccontato di quanto la situazione a Milano ed in Italia fosse surreale e difficile per un popolo socievole come quello italiano. Di quanto sia dura rimanere chiusi in casa ed anche lavorare da soli.

«Le ho anche raccontato di intere vie che si affacciano in strada per condividere musica, applaudire medici ed infermieri e farsi forza l’un l’altro. Tra l’altro ho appena visto che il video ha avuto 350mila visualizzazioni», conclude.

