Pizze gratis per i medici dell’ospedale di Milazzo: «Un piccolo gesto per ringraziarli del loro impegno»

LA CURIOSITA’. Pizze gratuite per i medici dell’ospedale di Milazzo impegnati nell’emergenza coronavirus. Il piccolo gesto di solidarietà lo hanno fatto i titolari della pizzeria “Lo Sfizio” che, dopo aver terminato la consueta giornata lavorativa, hanno deciso di fare l’ultima consegna all’ospedale Fogliani di Milazzo donando delle pizze per il personale di turno che, in questo periodo di emergenza, è costretto ad estenuanti lavori straordinari.

«Questo nostro piccolo gesto – hanno detto i tre soci, i fratelli Manuela e Giovanni Ullo con il cognato Gianpaolo Cimarosti – vuole solo dimostrare l’apprezzamento di noi cittadini verso il lavoro e gli sforzi dei sanitari in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando. Siamo certi che insieme riusciremo a superare tutto ciò e ne usciremo più forti di prima».

Grazie

