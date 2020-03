Dopo il rallentamento subito in mattinata, causato dalla protesta dei lavoratori della ditta Supereco, la raccolta rifiuti nel pomeriggio di oggi è stata ripresa regolarmente. «La protesta – precisa il vicesindaco Ciccio Italiano – è stata motivata dalla mancanza di mascherine che, in questo momento, garantiscono agli operatori di lavorare in sicurezza. Nel giro di poche ore abbiamo acquistato il quantitativo necessario per dotare il personale e il servizio è ripartito in tutta la città». In questo momento sono rimaste poche zone dove la raccolta non è stata ancora effettutata ma entro domani mattina dovrebbe ritornare tutto alla normalità.

Per quanto riguarda la sanificazione avviata ormai da giorni in città gli interventi sono stati potenziati da due mezzi più piccoli in grado di entrare anche nelle strade più strette. «A tal proposito – precisa Ciccio Italiano – invito i cittadini a segnalare le vie dove i mezzi non sono ancora passati così da poter intervenire immediatamente in base alle segnalazioni»

