L’indotto della Raffineria di Milazzo si ferma. Stamattina su un totale di circa 700 lavoratori solo una cinquantina si sono presentati sul posto di lavoro e, poco dopo, hanno deciso di ritornare a casa. La paura del contagio da Coronavirus dopo il caso del collega di Pace del Mela risultato positivo è forte. Da quello che confermano ad Oggi Milazzo ci sono pure una decina di turnisti “diretti” che si trovano in isolamento volontario preventivo in quanto a contatto con un possibile episodio di contagio.

Il coordinamento sindacale Ram Milazzo Cgil, Cisl, Uil alla luce degli ultimi avvenimenti ha diramato un documento in cui invitano le aziende a rispettare le prescrizioni previste dal decreto del governo Conte che raccomanda ai datori di lavoro “l’assunzione di responsabilità sicurezza”. Chiedono il ricorso alla cassa integrazione con la causale “Covid 19”. «E’ obiettivo prioritario coniugare l’esigenza di tutti: consentire il proseguimento di attività di emergenza al fine di garantire la sicurezza degli impianti», sottolineano. Attualmente vengono garantiti solo servizi essenziali con il personale contingentato.

«Tutte le aziende stanno sanificando gli uffici, spogliatoi, mezzi e pure le aree esterne – aggiunge Salvatore Cambria della Fim-Cisl – ad ogni azienda è stata garantita una squadra per le emergenze, nessuno intende danneggiare l’attività della Raffineria ma è pur vero che la salute viene prima di tutto nell’interesse collettivo».

Agitazione anche tra i diretti della Ram, circa 650 tra giornalieri e turnisti. In mattinata è prevista una riunione tra i rappresentanti sindacali e il nuovo capo del personale Gervino. In discussione un documento interno in cui condividere un protocollo con le linee guida da seguire. Da giorni la maggior parte dei giornalieri che popolavano uffici e magazzini già lavora da casa. Per quanto possibile, tutti coloro la cui presenza non è indispensabile, hanno avuto la disposizione di evitare la presenza in azienda.

