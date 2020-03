I quattro gommisti del centro di Milazzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus hanno deciso di chiudere le attività in modo da contenere il rischio di contagio ma garantire il servizio ai clienti tramite un calendario con turni giornalieri. A mettersi d’accordo sono stati ALLERUZZO GOMME, Piazza Marconi, tel: 090 9222124; FORTUNATO GOMME

Via Acqueviole 62, tel: 090 9282133; PIGNOLONE GOMME, Via Colonnello Magistri (piazza Sacro Cuore), tel: 090 9224630; RAO GIOVANNI, Via Acquaviole 3, tel: 090 9221087.

Ecco i turni fissati da oggi, 16 marzo fino al 4 aprile 2020.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

1.269 visite