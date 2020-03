Alla luce della polemica sulla ipotetica violazione della privacy da parte della Federazione italiana medici medicina generale, l’assessore ai servizi sociali di Milazzo, Giovanni Di Bella in merito al servizio di consegna a domicilio dei farmaci alle persone anziane e a coloro che vivono gravi situazioni di fragilità, ha spiegato in maniera dettagliata come sarà svolta tale attività a partire da lunedì 16 marzo.

PRIMA BISOGNA CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA PER LA PRESCRIZIONE, saranno loro che comunicheranno alla Croce Rossa telefonicamente al numero 334 216 .02. 04 – giornalmente, dal lunedì al venerdì – l’orario di ritiro delle prescrizioni farmaceutiche dei loro assistiti che dovranno essere consegnate in busta chiusa per l’inoltro successivo alle farmacie.

La Croce Rossa provvederà al ritiro dei farmaci presso le farmacie secondo un turnover giornaliero che vedrà coinvolte tutte le farmacie presenti nel territorio di Milazzo.

La Croce Rossa tramite i propri collaboratori già ad hoc istruiti per il rispetto delle norme sulla privacy e per le procedure di ritiro dei farmaci ( ritiro in farmacia in singola busta su cui verrà apposto il nominativo del paziente e lo scontrino fiscale per il recupero del ticket sanitario, ove dovuto), provvederà alla consegna presso il domicilio dell’assistito previa telefonata di conferma.

Ovviamente al fine di rendere il servizio più agevole e fruibile sarà opportuno limitare le richieste per gli assistiti che si trovano in reale stato di bisogno sanitario.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

369 visite