E’ morto Pasquale Garro, è stato sindaco di Milazzo per una notte

E’ morto nel tardo pomeriggio di oggi Pasqualino Garro, 78 anni, ex dipendente dell’Inail. Garro a metà degli anni ’70 ricoprì la carica di consigliere comunale con la Democrazia Cristiana e, nel corso di una crisi politica, fu scelto come sindaco per una notte. L’indomani, infatti, rinunciò alla nomina.

Garro, originario di Siracusa, era negli ultimi mesi ospitato in una casa famiglia di Milazzo.

A causa dell’emergenza coronavirus parenti e amici provvederanno al rito dell’esequiale e alla benedizione della salma. Ha sempre vissuto nel quartiere di San Papino con cui ha sempre intrattenuti rapporti cordiali.

