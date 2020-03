PACE DEL MELA. Non si conosce ancora l’esito del secondo tampone fatto sull’uomo residente a Pace del Mela e non c’è neanche l’ufficialità da parte della Regione ma sulla pagina Facebook del Comune che si trova alle porte di Milazzo appare un messaggio alla cittadinanza. «Il Comune – scrive il primo cittadino Mario La Malfa – informa che, purtroppo, un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19 e si trova ricoverato all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Si attende l’esito del secondo tampone ma sono già in corso da parte dell’Asp gli accertamenti sulla famiglia».

«Vi invitiamo – continua il messaggio rimandando ad ulteriori notizie ufficiali – oggi ancor di più, al rispetto assoluto delle regole. Il virus si sconfigge restando a casa».

Insieme all’esito dell’uomo di Pace del Mela devono arrivare i risultati (probabilmente verranno resi noti domani) anche del tampone dei pazienti di Barcellona Pozzo di Gotto e San Piero Patti. Intanto anche il sindaco Roberto Materia ha deciso di rendere noto un suo messaggio sulla sua pagina facebook.

«Cari concittadini – mette nero su bianco – è di oggi la notizia, che tanto temevamo, del primo caso di coronavirus nel nostro comune. E’ stato attivato nell’immediatezza il Coc che ha preso contatto con la Prefettura e con il servizio dell’asp. Siamo stati informati dell’avvenuto ricovero del soggetto risultato positivo e della quarantena imposta a tutti i soggetti, familiari e non, che sono entrati in contatto con quest’ultimo. L’asp sta già provvedendo ad effettuare i tamponi su tutti. Alla luce di questo avvenimento è ancora più impellente seguire le indicazioni delle autorità e resatre a casa».

