Il Movimento No Inceneritori della Valle del Mela lancia una raccolta fondi in favore dell’ASP di Messina per affrontare in modo più efficiente l’emergenza COVID-19.

L’Italia sta vivendo un momento delicato legato alla pandemia in corso, i pazienti più gravi necessitano di cure avanzate a supporto del loro sistema respiratorio, gravemente danneggiato dalla malattia infettiva. Il Sud Italia soffre ancora di più la carenza di strutture, macchinari e personale sanitario, comune a tutto il Paese, per questo chiediamo alle donne e gli uomini del movimento di promuovere a questa raccolta fondi.



«L’emergenza scatenata dal Coronavirus – scrive il movimento – mette a nudo la nostra comune, vulnerable, umanità e dimostra che la vita e la salute vengono prima di qualunque profitto. La sanità pubblica va difesa con tutte le nostre forze, donando ognuno una piccola somma di denaro possiamo sostenere concretamente gli ospedali della provincia di Messina, e in particolare l’Ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona P.G., impegnato in queste ore nell’analisi dei tamponi prelevati per sospetto di contagio da Coronavirus da tutta la provincia».

L’Asp guidata da Paolo La Paglia ha attivato il conto corrente bancario con IBAN IT12W0100516500000000218700 per tutti coloro (privati, associazioni, aziende) che vogliono contribuire a potenziare i reparti di terapia intensiva (il bonifico dovrà contenere la seguente causale: Donazione Emergenza Coronavirus). La prima donazione all’Asp è stata di ottomila euro ed è stata effettuata da un parlamentare regionale barcellonese, vincolata per l’ospedale “Cutroni-Zodda” della città del Longano, individuato come “Covid-Hospital” per l’assistenza dei malati contagiati dal Coronavirus. Della macchina della solidarietà, però, ieri ne ha beneficiato anche l’Ospedale “Barone-Romeo” di Patti.

“Ho ricevuto ieri sera – dice Paolo La Paglia Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina – la comunicazione da parte di S.E. il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco che la Diocesi pattese ha elargito all’ASP di Messina diecimila euro da utilizzare per gestire l’emergenza infettiva presso l’Ospedale di Patti.

Ringrazio ancora una volta Mons. Giombanco per il suo impegno pastorale, per la sensibilità che riversa quotidianamente sui più deboli e i sofferenti, fra i quali gli ammalati, e per il suo concreto intervento a sostegno della Sanità Nebroidea”.

L’A.S.P. di Messina comunicherà non appena definite le modalità di utilizzo della somma donata.

