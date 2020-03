SALINA. Il 65enne di Santa Marina Salina, per le difficoltà respiratorie riscontrate da stasera è ricoverato al padiglione H (ribattezzato Covid Hospital) del Policlinico universitario di Messina. E’ giunto in elisoccorso intorno alle 20 perchè non più nelle condizioni di stare nella propria abitazione alle Eolie.

L’uomo non è in gravi condizioni, non è in terapia intensiva ma deve essere costantemente monitorato dai medici e per questo è stato necessario il trasporto nel capoluogo. A Santa Marina Salina potrà restare nel suo appartamento il ragazzo di 25anni rientrato nei giorni scorsi dal Nord Italia, per lui il ricovero in ospedale non è stato necessario. A entrambi, dopo i primi tamponi, è stato riscontrato il coronavirus.

