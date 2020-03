L’inno d’Italia per le strade di Milazzo, l’iniziativa del Comune che parte dai social (VIDEO)

VIDEO. L’inno d’Italia per tenere uniti i milazzesi. Da stamattina nelle strade della città riecheggia l’Inno Di Mameli grazie a due auto comunali che stanno percorrendo tutto il territorio cittadino. Un’iniziativa partita oggi dal comune di Milazzo e lanciata tramite i social dell’ente mamertino. «L’Italia – dice il sindaco Giovanni Formica – sta giocando una delle partite più difficili della sua storia recente. E come sempre accade quando la partita è importante, il nostro inno nazionale ci tiene uniti».

«Stiamo cercando di essere il più presenti possibile – interviene Pierpaolo Ruello, assessore alle Politiche Giovanili – informando i cittadini attraverso l’uffcio stampa e i canali social». Proprio qualche giorno fa su iniziativa dell’assessore è stato aperto un profilo instagram (comunedimilazzo) per cercare di tenere uniti anche se a distanza i giovani milazzesi. «L’intento – continua Ruello – è fare informazione ma anchecreare una piazza vituale dove i giovani possono inviare video, foto e condividere i loro momenti trascorsi a casa»

«L’invito – conclude – rimane sempre quello di non uscire e non cadere nella tentazione stante il clima primaverile che rende più difficile affrontare un momento di difficoltà come questo»

