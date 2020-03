Colorate i vostri balconi con il rosso e il blu. Parte dal gruppo Gioventù Vecchie Maniere una nuova iniziativa per restare uniti in questo momento difficile per tutti i milazzesi. Dopo quella dello striscione di incoraggiamento per i medici dell’ospedale Fogliani adesso gli ultras mamertini lanciano una nuova idea. «L’amore per te non conosce ostacoli – scrivono in un post che da ieri gira sui social – Ci sono momenti difficili che solo con l’unione si riescono a superare. Quale miglior modo se non quello di esporre i nostri colori sociali. Rosso e blu, simbolo dell’amicizia e della nostra città. Colori che tanto amiamo e difendiamo. In una situazione dove le circostanze ci portano a stare lontani questo gesto ci “riavvicina”».

Così da ieri nei balconi milazzesi sono comparse sciarpe, bandiere e oggetti che hanno i due colori. Un nuovo modo per rendere unita Milazzo.

