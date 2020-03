Prosegue l’attività di sanificazione delle strade avviata ieri dal Comune di Milazzo in tutto il territorio. Già nella giornata di ieri quando è stato avviato il servizio – che interessa strade, marciapiedi e arredo urbano – sono stati nebulizzati 40 mila litri di disinfettante. Prodotti che non provocano – come sottolineato dai tecnici comunali – danni alla salute delle persone e degli animali.

L’attività, programmata dal vicesindaco Ciccio Italiano, si articola in tre turni e coinvolge più squadre. La prima con l’autobotte per la sanificazione delle strade di tutto il territorio comunale, la seconda che interviene in maniera più specifica sui marciapiedi e le aree dove solitamente si registrano assembramenti di persone (Poste, terminal aliscafi, stazione ferroviaria).

«Un’iniziativa su vasta scala – ha dichiarato il sindaco Giovanni Formica– Dopo avere consultato gli esperti siamo giunti alla conclusione che una sanificazione come quella che stiamo facendo eseguire sarà molto utile, unitamente al rispetto rigoroso delle misure imposte dal Governo, per ridurre il rischio di contagio».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

938 visite