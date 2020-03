Sono due i casi di contagio da coronavirus certificati stamattina al Cutroni Zodda di Barcellona, diventato, ormai, Covid-Hospital, struttura di riferimento per questo tipo di patologia. Si tratta di un camionista di Venetico, 53 anni, proveniente dal Nord Italia con un carico di merci, che si è rivolto direttamente all’ospedale del Longano senza aver rapporti con nessuno. Durante il viaggio, accusando sintomi influenzali compatibili con il contagio da Covid 19, telefonicamente è stato messo in contatto con i medici che gli hanno spiegato il protocollo da seguire. Nessun parente o collega è entrato in suo contatto.

Da stamattina, invece, sono tre i casi sotto osservazione al Cutroni Zodda. Uno di Barcellona e gli altri due provenienti da un piccolo comune nebroideo e da uno della valle del Mela. Tutti si trovano in isolamento nel reparto di malattie infettive in attesa della contro analisi e non sarebbero in pericolo di vita.

Con questi ricoveri il reparto di malattie infettive, dieci posti in tutto, risulta pieno. A quanto pare è stato necessario trasferire pazienti all’ospedale di Milazzo.

