Coronavirus, l’appello alle industrie dell’Adasc: «Contribuite all’acquisto di attrezzature per gli ospedali»

Coronavirus, l’appello alle industrie dell’Adasc: «Contribuite all’acquisto di attrezzature per gli ospedali»

«Contribuite all’acquisto delle attrezzature specifiche all’interno degli ospedali per tutelare la salute dei cittadini». L’appello parte dell’Associazione di Milazzo Adasc presieduta da Peppe Maimone ed è rivolta a tutti gli imprenditori, le aziende e le industrie presenti sul territorio affinché facciano la loro parte contribuendo all’acquisto delle attrezzature specifiche per tutelare la salute dei cittadini.

«Anche questo – sottolinea Maimone – è segno di responsabilità sociale. Il Coronavirus sta mettendo in difficoltà anche gli ospedali del nostro territorio. É noto che le nostre strutture sanitarie non sono attrezzate per fronteggiare questa l’emergenza. L’azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha infatti messo a disposizione un conto corrente bancario sul quale poter effettuare donazioni: IBAN IT12W0100516500000000218700 intestato A.S.P. Messina; il bonifico dovrà contenere la seguente causale: Donazione Emergenza Coronavirus.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

629 visite