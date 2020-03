Effetto Coronavirus, chiusura pomeridiana per gli uffici postali di Milazzo e Olivarella

Effetto Coronavirus, chiusura pomeridiana per gli uffici postali di Milazzo e Olivarella

La Direzione regionale di Poste Italiane ha disposto la chiusura negli orari pomeridiani di numerosi uffici postali in Sicilia, tra cui Milazzo e altri 27 in provincia di Messina. Di concerto con le organizzazioni sindacali, è stato redatto un piano di disattivazione del turno pomeridiano per gli uffici normalmente aperti su doppio turno, che rimarranno dunque aperti all’utenza solo dalle ore 8.20 alle ore 13.35.

A Messina città rimarranno operativi solo al mattino gli uffici postali Messina 10, Messina 18, Contesse, Pistunina, Messina V.R., Messina 3, Messina 11, Messina 5, Messina 13, Messina 2;

In provincia la chiusura riguarda Milazzo. Barcellona, Olivarella, Patti, Giardini Naxos centro, Taormina, Santa Teresa di Riva, Spadafora, Torregrotta, Villafranca Tirrena, Brolo, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Lipari, Mistretta, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello e Tortorici.

I dipendenti verranno di volta in volta utilizzati nei turni mattutini oppure esonerati dal servizio. Agli utenti è raccomandato di non affollare agli sportelli di primo mattino ma di recarsi nell’arco della mattinata ed è fatto obbligo di entrare a turno e mantenere la distanza di almeno un metro dai dipendenti (nel caso di uffici postali senza bancone e vetri antiproiettile) e dagli altri utenti.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

688 visite