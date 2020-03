E’ guidata dal medico milazzese Peppe Falliti l’equipe del laboratorio analisi dell’ospedale Papardo di Messina, l’unico in provincia di Messina che attualmente può certificare la positività al Coronavirus (l’altra struttura all’ospedale di Barcellona si attiva in caso di necessità). Fino ad oggi sono stati un centinaio i tamponi eseguiti dall’equipe di Falliti che già vanta la direzione del laboratorio dell’Ismett di Palermo.

Sono due le sessioni quotidiane che si svolgono nel laboratorio dell’azienda Papardo alla ricerca del Covid-19. «Nei momenti di maggiore carico siamo arrivati fino a tre sessioni per una lavorazione di 12 ore consecutive – rivela Peppe Falliti». La procedura segue un rigido protocollo. «Arrivano i tamponi tramite il 118 o ambulanze attrezzate – spiega il medico – questi vengono trattati con sostanze specifiche che consentono di mettere in risalto l’eventuale presenza di virus. Circa due ore e mezzo dopo, in caso di positività, si effettua la parte finale dell’esame alla ricerca delle tre parti del genoma».

Al laboratorio lavorano otto tecnici e dieci dirigenti medici e biologi. Complessivamente effettuano un milione 300 mila esami l’anno. Da settimane due di loro sono stati distaccati ad occuparsi di coronavirus. «Arrivano da tutta la provincia – riprende Falliti – in certi casi denotiamo un eccesso di prudenza con tamponi fatti in maniera inappropriata, in altri casi, invece, c’è un eccesso di zelo quando si dovrebbe fare un’analisi differenziata con altre patologie virali. Al posto del Covid 19, infatti, spesso abbiamo trovato in pazienti gravi virus come l’h1n1 oppure l’influenza di tipo B. Il vero triage non lo devono fare solo gli infermieri al pronto soccorso, i medici del 118, gli specialisti degli ospedali – sottolinea – ma, soprattutto la medicina generale attivando – con la loro piena ed assoluta conoscenza dei pazienti confinati a casa – il cosiddetto “Ospedale sul territorio”».

Per affrontare l’emergenza l’amministrazione del Papardo ha dotato il laboratorio di importanti e sofisticati macchinari colmando vuoti di tecnologia che sicuramente saranno utili anche in futuro. «Devo ringraziare tutta l’equipe ed un plauso alla dottoressa Giunta che dirige la Unità Operativa Semplice di Virologia ed alla dottoressa Cicciò che collabora nella esecuzione dei test», conclude Falliti.

