Un arcobaleno per combattere il coronavirus. Visto l’obbligo a trascorrere la maggior parte del tempo a casa ed in famiglia per evitare il contagio da coronavirus, il comune di Pace del Mela guidato dal sindaco Mario ha invitato tutti i cittadini (grandi e piccoli) ad aderire all’iniziativa #ANDRÀTUTTOBENE.

«Ogni famiglia – spiegano al Comune – potrà disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi appenderlo su finestre\balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere. Si tratta di un’iniziativa ludica per dare un po’ di colore a questa situazione grigia. #iorestoacasa #andràtuttobene».

Coloro che aderiranno all’iniziativa potranno trasmettere le foto dei vostri disegni per pubblicarle sulla pagina Facebook del Comune.

