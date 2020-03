Il presidente Gianfranco Nastasi ha deciso di sospendere sino al 3 aprile i lavori del consiglio comunale di Milazzo dandone notizia al prefetto, alle forze dell’ordine, oltre che al sindaco e al commissario regionale Messina visto che all’ordine del giorno c’era la trattazione del Conto Consuntivo 2017.

Argomento questo che non è approdato neppure in Commissione visto che l’organo presieduto dal consigliere Antonio Foti che ieri mattina doveva riunirsi ha deciso di far slittare i lavori proprio a seguito della presa di posizione del presidente del civico consesso.

