«A tal proposito – continua Russo – volevo fare pubblicamente un plauso alle tre farmacie associate al centro commerciale naturale (Alioto, Castelli, Vece) per il lavoro che stanno portando avanti fornendo assistenza continuativa a tutti coloro che si rivolgono a loro».

A salutare i clienti già da ieri erano stati la stragrande maggioranza dei negozi di abbigliamento e calzature, agenzie immobiliari, tutti i locali serali, ristoranti, alcuni bar. Palestre, sale giochi, erano stati i primi per decreto. Rimarranno aperti edicole, tabacchi, benzinai, meccanici, idraulici.

«Non aveva senso continuare. Lo abbiamo fatto principalmente per senso di responsabilità. Meglio rimanere a casa, ridurre il contagio, e fare in modo che questa drammatica situazione finisca prima possibile», ha detto Russo.

Ancora prima che il governo nazionale decidesse la chiusura di tutte le attività per combattere il contagio da coronavirus, i commercianti di Milazzo avevano deciso di spegnere le insegne e abbassare le saracinesche fino al 3 aprile. A comunicarlo era stato Pippo Russo, presidente del Centro Commerciale Naturale “Centro storico Milazzo”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.