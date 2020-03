L’appello parte direttamente dai familiari. «Vi prego bloccate la notizia. Mio padre non ha il coronavirus». Da ieri sera un messaggio vocale, diventato virale, ha raggiunto buona parte dei milazzesi creando un falso allarme. Nella registrazione una donna comunica che il proprietario del Cordial Bar dei fratelli Salamone è affetto dal virus Codiv-19. Stamattina a smentire sono gli stessi familiari dell’uomo. «Mio padre – dice Giusy Salamone a Oggi Milazzo – è stato portato domenica sera in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo con un forte dolore addominale. E’ stata diagnosticata la perforazione dell’appendice ed è stato immediatamente operato». Antonino Salamone in questo momento si trova nel reparto di Chirurgia e non in rianimazione o terapia intensiva come dice il falso messaggio audio. E come certificato dal primario del reparto.

Nessun caso di Coronavirus, quindi, come hanno persino ipotizzato le persone presenti al pronto soccorso. «In un monento così delicato per le attività commericiali – continua la figlia – una notizia falsa di questo tipo danneggia il nostro locale e crea falsi allarmismi»

I familiari già stamattina stanno denunciando il fatto alle forze dell’ordine che provvederanno ad individuare chi ha inviato per la prima volta il vocale diffuso nella notte su whatsapp. Messaggio in cui la signora cita addirittura “il cognato Nino che lavora all’ospedale di Milazzo”.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

5.368 visite