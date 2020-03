Il Marina del Nettuno Yachting Club ha sospeso temporaneamente le attività di ristorazione e lounge bar.

«Siamo stati sempre attenti e rigorosi – scrive la direzione del Marina – adottando pratiche volte a garantire i più alti standard in tema di sicurezza alimentare, di tutela dei nostri clienti e degli addetti, nel rispetto di tutte le norme e regolamenti. Le disposizioni nazionali, regionali e comunali emanate per fronteggiare l’epidemia del Coronavirus impongono l’adozione di procedure di salvaguardia a favore dei consumatori e dei lavoratori rendendo quasi impossibile la prosecuzione delle attività di ristorazione e somministrazione. Assumiamo questa decisione consapevoli che il nostro impegno contribuirà, seppur in misura limitata e non determinante, ad accrescere l’efficacia delle misure di contenimento adottate. Speriamo che presto rientri tutto in una situazione di normalità e di tornare in tempi brevi al lavoro. Ai nostri amici clienti rivolgiamo un sentito grazie e un arrivederci a presto».

