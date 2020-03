Sono sospesi tutti gli incontri e gli spettacoli, dai cinema ai musei alle attività sportive; sono anche sospese le attività di pub, discoteche, sale bingo, sale giochi; le lezioni in scuole e università.

Richiamando la comunicazione dell’assessorato regionale dei Beni culturali che, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sospende l’apertura di musei, gallerie, parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura, a Milazzo, a partire da lunedì 9 marzo, resteranno chiusi ai visitatori e al pubblico il complesso monumentale “Castello”, Palazzo d’amico, il teatro Trifiletti e tutti i luoghi della cultura presenti in città.

