– Far capire ai propri parenti e amici di rispettare anche loro le misure e le prescrizioni imposte e diramate dagli Organi Istituzionali.

Tutti coloro che provengono dalle zone rosse individuate dal Decreto (Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) sono tenuti a mettersi in quarantena obbligatoria volontaria, informando il medico di base e ponendosi in autoisolamento;

Chi ritorna a Milazzo e proviene dalle zone rose si deve mettere in quarantena obbligatoria volontaria. A sottolinearlo una nota dell’amministrazione del sindaco Giovanni Formica che cita una ordinanza che riguarda tutto il territorio siciliano diramata dal presidente della Regione che, a sua volta, richiama anche i contenuti dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato la scorsa notte.

Coronavirus, chi ritorna a Milazzo e proviene dalle “zone rosse” deve andare in quarantena volontaria

Coronavirus, chi ritorna a Milazzo e proviene dalle “zone rosse” deve andare in quarantena volontaria

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.