Slittano ad aprile i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Il comitato promotore dei festeggiamenti ha cambiato il programma in ossequio alle direttive dei decreti ministeriali e vescovili per scongiurare il contagio da coronavirus. La benedizione dei pani, la “Tavolata” e il Giro Bandistico cittadino, programmati per il 19 Marzo verranno svolte ad aprile, salvo ulteriori proroghe da perte delle istituzioni.

A marzo i festeggiamenti in onore a San Giuseppe proseguiranno così:

● Domenica 08 Marzo

Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica

a seguire la statua di San Giuseppe verrà Intronizzata sotto il baldacchino

● da Martedì 10 a Mercoledì 18 Marzo 2020

NOVENA IN ONORE A SAN GIUSEPPE

Ore 16:45 Recita del S.Rosario .

Ore 17:15 Preghiera a San Giuseppe .

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica .

● Giovedì 19 Marzo 2020

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Ore 08:00 Sparo di colpi a cannone.

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 12:00 Sparo di colpi a cannone.

Ore 17:00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Francesco Farsaci, Vicario Episcopale della fascia tirrenica dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, e animata dal coro parrocchiale “Nostra Signora del S.Rosario “.

