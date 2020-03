MESSINA. Manca pochissimo ormai all’appuntamento con “Alta Fedeltà”, il primo mercatino del vinile di Messina, in programma domenica 8 marzo a La Stanza dello Scirocco di Via del Vespro 108. Una giornata all’insegna della buona musica, dedicata agli appassionati e neofiti di un formato che ha segnato la storia della musica e che, negli ultimi anni, è tornato prepotentemente in auge fra gli amanti del suono analogico.

All’interno di questo mercatino vi saranno dischi per tutti i gusti e tutte le tasche: dalla rarità dei Beatles fino alla semplice compilation e sarà anche un’ottima occasione per socializzare con tanti altri appassionati. Saranno presenti espositori selezionati tra DJ, collezionisti e commercianti della città e saranno allestiti due corner di ascolto.

Francesco Bonaccorso, l’organizzatore dell’evento diventato un punto di riferimento degli appassionati, dichiara: “Torniamo con entusiasmo a realizzare alla Stanza dello Scirocco questo mercatino del vinile, che rappresenta ormai un punto vero e proprio punto di incontro. Chiunque vorrà vendere o scambiare qualche disco o mettere in vendita per intero la propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato, previa prenotazione”.

L’ingresso è libero (orari: dalle 16 alle 21)

