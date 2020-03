Il tribunale di Barcellona ha assolto per non avere commesso il fatto l’ex sindaco di Milazzo Carmelo Pino dall’accusa di abuso di ufficio continuato per le ordinanze emesse sull’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell’ultimo scorcio del suo ultimo mandato, dal 2013 al 2015.

La sentenza è giunta ieri sera dopo oltre due anni di processo. L’ipotesi avanzata dalla procura era quella di avere favorito la Dusty, azienda catanese, con continue proroghe di affidamento in attesa dell’espletamento dell’appalto di sette anni gestito dall’Urega provinciale.

In particolare di avere procurato «un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Dusty, alla quale, di volta in volta, con sei diverse ordinanze, veniva ordinato il servizio di raccolta e il conferimento in discarica nel periodo compreso dal 14 giugno 2013 al 27 aprile 2015, ricorrendo alle sei ordinanze “contingibili ed urgenti” adottate «in assenza dei presupposti di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ivi previsti e comunque omettendo di attivare le procedure negoziate momentaneamente previste per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti o effettuare ricerche di mercato al fine di individuare l’operatore».

A chiedere l’assoluzione è stato non solo il legale di Pino ma anche il pubblico ministero.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

134 visite