Primi passi nel tennis che conta per gli allievi del Circolo milazzese. Si è conclusa ieri la prima tappa del Fit Junior Program edizione Spring 2020 che ha visto il circolo del tennis di Milazzo rappresentare i colori della città a questo evento provinciale organizzato dalla Federazione Italia. Tra i premiati gli allievi di Milazzo Samuel Schinello, Chiara Sindoni e Martina Impellizzeri.

L’evento consente alle scuole certificate FIT di confrontarsi con gli storici club della provincia di Messina. Le prime gare si sono svolte a Curcuraci, al Circoletto sui Laghi e al Cus Messina. Le tappe successive si svolgeranno il 14/15 marzo ed il 18/19 aprile. I primi due tennisti per ogni categoria che supereranno la fare provinciale potranno partecipare al master regionale che si terrà a Palermo il 9/10 maggio.

La Federazione Italiana Tennis negli ultimi anni ha avviato un’intensa attività di reclutamento e selezione degli allievi fin da piccolissimi, avviando percorsi per le scuole affiliate e certificate, con lo scopo di fare emergere fin da giovanissimi nuovi talenti. I risultati stanno dando diverse soddisfazioni soprattutto al tennis siciliano con tanti giovani che si stanno affermano come i fratelli Tabacco e Salvo Caruso al circolo del tennis e vela di Messina e Marco Cecchinato da Palermo.

«Con orgoglio i giovanissimi della scuola tennis del Circolo di Milazzo – precisa il dirigente del circolo milazzese Alan De Marco – si sono fatti valere ed hanno partecipato con tre squadre sostenendo delle prove di abilità tecniche e delle gare di categoria. Un grazie va ai genitori, al maestro Cambria ed al suo staff per la partecipazione a questa prima tappa dell’evento che ormai rappresenta un percorso fondamentale per la crescita e l’esperienza dei piccoli tennisti e che vede la possibilità anche per i giovani tennisti milazzesi di farsi valere nel circuito provinciale”».

188 visite