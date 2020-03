L’Asd Il Minibasket Milazzo festeggia quest’anno venti anni di attività. E ancora oggi continua a puntare tutto su il Minibasket. Un settore che la società milazzese cerca di migliorare anno dopo anno. Sono cento i bambini iscritti nella stagione 2019/2020, suddivisi in cinque turni che ricoprono tutte le categorie previste dalla Federazione.

Le lezioni ed i vari gruppi sono coordinati da Nello Principato, istruttore e formatore minibasket nazionale. Successivamente gli atleti vengono periodicamente seguiti da Christian Italiano, Martina Principato, Alessandro Cuccuru.

«Festeggiamo i nostri primi 20 anni di attività con la stessa voglia di far bene che avevamo all’inizio – dice il presidente Oliva Loredana – e sempre con passione e competenza. Conserviamo il nome “Il Minibasket” per non dimenticare le nostre origini, non certamente per sminuire il nostro lavoro. Siamo oltre centocinquanta tra atleti, dirigenti e staff tecnico, ed insieme lavoriamo per crescere».

In programma ci sono giornate organizzate per gli atleti di ogni fascia d’età, oltre ai concentramenti ed ai raduni nei quali i nostri atleti partecipano annualmente. Saranno, inoltre, proposte varie attività per la seconda parte della stagione e per l’estate.