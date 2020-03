«Nell’interesse della collettività e soprattutto delle attività imprenditoriali milazzesi non ci schieriamo in questa competizione elettorale ma vorremmo essere piattaforma culturale a disposizione. In passato sono già stato candidato a consigliere comunale ma la scelta di cinque anni fa è stata parte di un percorso diverso».

Christian Guercio, proprietario del Totù, spiega perchè ha deciso di ospitare nel suo locale incontri elettorali. Il primo in programma è previsto per sabato 7 marzo con Pippo Midili. Si discuterà di “Divertimento e Turismo”.

«Oggi il Totù – riprende Guercio – è un luogo di rinnovata partecipazione culturale ed è impensabile che non lo sia anche a livello politico. Saremo anzi ben lieti di essere nuovamente laboratorio culturale che ospita il dibattito anche politico purché costruttivo e nell’interesse dei giovani. E questo principio, in casa Totu’, varrà per tutti gli attori politici protagonisti di questa tornata elettorale. Saremo ben lieti di essere la cornice di riferimento per tutti i protagonisti della campagna elettorale che abbiano come fine il rilancio dell’intrattenimento culturale e turistico della città»

