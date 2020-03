La prossima settimana l’asilo nido di San Pietro sarà interessato da disinfestazione nell’ambito dell’azione di prevenzione contro il coronavirus. La scuola sarà inserita in un intervento più generale che interesserà i locali comunali.

Ma perché la disinfestazione all’asilo non è avvenuta durante il carnevale assieme agli altri istituti scolastici di competenza del comune di Milazzo? Due le ipotesi ufficiose. La prima (che fonti municipali danno per la maggiore) è che l’ufficio tecnico comunale l’abbia clamorosamente dimenticato. L’altra, più “politica”, è che l’asilo, essendo gestito dal Comune, sia stato ritenuto locale municipale ed inserito negli interventi che interesseranno gli immobili comunali nei prossimi giorni.

A sollevare la questione è stata la consigliera comunale Lydia Russo (foto in basso) che ha presentato una interrogazione al sindaco per chiedere le ragioni per le quali in occasione della disinfestazione previste nei giorni 24 e 25 febbraio, i locali dell’asilo nido di San Pietro sono rimasti esclusi da tale intervento.

La consigliera chiede altresì di sapere “se risponde al vero che nel mese di luglio del 2019 la ordinaria disinfestazione che dovrebbe svolgersi annualmente, non sia stata effettuata ponendo quindi le condizioni per una carenza igienica dell’intero plesso destinato ad Asilo Nido”.

“Ritengo – conclude Russo – che nell’ottica della igienizzazione degli ambienti sia opportuno intervenire per primi negli asili dove vivono bambini fino a tre anni e quindi non autosufficienti a salvaguardare la propria salute”.

