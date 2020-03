Il 3 marzo 1990 si esibiva per la prima volta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore l’ensemble vocale Cantica Nova e martedì 3 Marzo si esibirà al teatro Trifiletti per festeggiare i trent’anni di attività concertistica. Dal nucleo originario di otto cantori, l’Ensemble conta adesso trenta coristi suddivisi tra le voci di Soprani, Contralti, Tenori e Bassi; col tempo questa realtà musicale è andata radicandosi nel territorio locale, arricchendolo e abbellendolo restituendo alla città l’espressione corale di una passione che travalica i limiti del tempo, presentandosi sempre nuova.

Il Cantica Nova ha oggi ha al suo attivo 332 concerti coinvolgendo oltre 113 coristi.

Si è esibito, oltre che in Italia, in Francia, Spagna, Germania, Macedonia, Romania, Lituania, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza musicale, ma soprattutto umana, e ottenendo importanti riconoscimenti (3 primi premi e 1 premio speciale per la musica rinascimentale).

La soddisfazione maggiore è di aver portato la città di Milazzo in giro per l’Europa, facendone conoscere il nome e la bellezza, che non è solo quella paesaggistica ma è anche, soprattutto, quella delle persone che la abitano, che la a(ni)mano e che si emozionano, oggi come trent’anni fa. Non è un caso che il primo lavoro discografico, realizzato nel 2004, si intitoli “Vento di emozioni“.

È l’essenza stessa dell’attività corale che si alimenta di una passione ben radicata nella nostra piccola penisola, sferzata da venti caldi di libeccio o di scirocco, da ponente o da pungente tramontana, prosciugata da lunghe stagioni torride, ma mai arida di sentimento. Il secondo cd, inciso nel 2013, racconta proprio l’immenso valore delle “Radici” che legano un popolo alla propria terra, alla propria cultura e alla propria storia.

Rispondendo all’esigenza del nuovo che la caratterizza, l’ensemble Cantica Nova ha orientato la propria attività concertistica allo studio di vari periodi musicali, da quello degli autori rinascimentali, a quello di autori contemporanei, abbracciando brani di musica leggera e popolare internazionali, gospel e spiritual della tradizione nero-americana. Il desiderio di arricchire il proprio repertorio, proponendo sempre nuovi percorsi musicali, si è accompagnato al desiderio di un continuo miglioramento, reso possibile da un impegno assiduo e dalla partecipazione a periodici stage di approfondimento con Maestri di fama internazionale (Umberto Rinaldi, Werner Pfaff, Gary Graden, Voicu Popescu, Agnieszka Franków-Żelazny).

Sul palco del Teatro Trifiletti, che l’Amministrazione Comunale ha concesso al Cantica Nova per condividere quest‘importante traguardo, si rinnoverà, domani sera, l’in-canto che da trent’anni lega il Cantica Nova al suo pubblico, vecchio e nuovo.

Soprani. Caterina Abbriano, Giusy Aricò, Sabrina Campo, Pamela Cirino, Stefania Isgrò, Deborah Kay, Grazia Marullo, Ilaria Pizzella, Bronagh Slevin, Arianna Torre

Contralti. Isabella Accorinti, MarieHélène Alliata, Cettina Cernuto, Monia Chiarenza, Daniela Marcelli, Francesca Mustica, Giusy Quartarone, Renata Pettineo

Tenori. Francesco Cardullo, Domenico Fasasi, Ciccio Gitto, Francesco Gitto, Angelo La Rosa, Gianluca Vento

Bassi. Marco Amoroso, Mariano Calderaro, Franco La Cara, Marcello Otera, Nino Ruggeri, Franco Schembri, Ignazio Sparacino

Direttore: Francesco Saverio Messina

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

178 visite