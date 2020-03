Fratelli d’Italia potrebbe correre da sola e presentare la candidatura a sindaco di Carmelo Torre. »A Milazzo la posizione di Fratelli d’Italia sin dall’inizio è stata chiara e irremovibile: il nostro partito sta conducendo una campagna di coerenza e fermezza che muove su punti programmatici sui quali non siamo disposti a fare passi indietro». Il presidente del Gruppo Parlamentare di FdI all’Ars Elvira Amata interviene dopo l’appoggio di Diventerà Bellissima a Pippo Midili e Forza Italia e Lega a Lorenzo Italiano.

«Dover ribadire pressoché quotidianamente quale sia il nostro punto di vista appare quantomeno pleonastico ma, evidentemente necessario, al cospetto di fughe in avanti da parte di chi annuncia prese di posizione e decisioni che non sono ufficiali. Per Milazzo, FdI si è focalizzato da subito sulle esigenze del territorio e quelle che riteniamo essere le necessità da soddisfare per un rilancio culturale, turistico, occupazionale di una realtà che ha un potenziale immenso da valorizzare. E la strategia che punta alle poltrone non ci appartiene e non la condividiamo. Il sostegno di Fratelli d’Italia sarà di contenuto; laddove questo non trovasse corrispondenza nelle intenzioni di chi ha già espresso la propria disponibilità alla candidatura, saremo pronti anche ad andare avanti da soli (l’ex assessore Carmelo Torre, ndr). Il nostro dominus è la cittadinanza e ogni azione e decisione viene assunta nell’esclusivo interesse della collettività non certo di ambizioni dei singoli.

Insieme all’On. Bucalo-, prosegue la Amata- abbiamo già anticipato che presto convocheremo una conferenza stampa per condividere le conclusioni generali a cui saremo addivenuti come partito. Da noi, e solo da noi, giungeranno dunque le comunicazioni effettive cui saremo arrivati”, conclude.

