La milazzese Giada Giordano al World Championship of Performing Arts di Los Angeles

Giada Giordano è stata selezionata a Sanremo per far parte della delegazione che rappresenterà l’Italia alla competizione mondiale del World Championship of Performing Arts (Wcopa) che si svolgerà a Los Angeles.

Giada ha finito di girare a Ventimiglia, proprio la settimana in cui si è svolto il festival di Sanremo, un cortometraggio dell’attore /regista Tony Morgan in cui interpretava un ruolo.

A volare a Los Angeles andrà un altro milazzese, il cantante Davide Patti.

