Milazzo ha un terzo candidato a sindaco: dopo Pippo Midili e Lorenzo Italiano a sciogliere le riserve è l’imprenditore Maurizio Munafò. A sostenerlo l’associazione Città Libera Milazzo, presieduta dal Luigi Siracusa, che promuove una lista a suo sostegno.

«La decisione – si legge in un comunicato stampa – è stata presa all’unanimità tra gli associati, consapevoli di una energica campagna elettorale che li aspetta, vista anche la precaria ed instabile situazione politica che nelle ultime settimane sta creando non poca confusione nella nostra città. I problemi di Milazzo vanno affrontati e risolti, infatti contiamo su un programma sicuramente diverso dagli altri, dove non mancheranno argomenti come il turismo, l’ambiente, il lavoro, i problemi della piana e della viabilità, per non parlare dei precari e della pianta organica del Comune. Ecco perchè Maurizio Munafò, stimato imprenditore, da sempre impegnato nel sociale, ma sopratutto una persona davvero speciale».

Munafò ha già ricoperto in passato la carica di consigliere comunale ed è molto presente in particolare nel tessuto sociale della Piana di Milazzo.

