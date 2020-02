I coordinatori di Forza Italia per la provincia di Messina, l’assessore regionale Bernardette Grasso e l’on0revole Tommaso Calderone, appogeranno per la prossima competizione elettorale a Milazzo al sindaco civico, Lorenzo Italiano e come Vicesindaco, Damiano Maisano.

“Forza Italia conferma anche in questo caso quanto nel corso del tavolo che ha visti riuniti tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra si auspicava, ovvero l’unità. Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto”. Così in una nota congiunta i coordinatori provinciali, Grasso e Calderone, in vista delle prossime Amministrative di primavera.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

412 visite