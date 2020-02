I ristoratori di Milazzo si riuniscono in una nuova associazione di categoria per rilanciare il settore. I promotori del neo sodalizio “apolitico” (Associazione Milazzo food & beverage) sono quattro tra i più noti imprenditori del settore che hanno tracciato un solco che – sperano – sarà seguito dai loro colleghi. Si tratta di Renato Maiorana (Doppio Gusto), Raffaele Esposito (Mortadella & Champagne), Stefano Scibilia (Doppio Zero) e Natale Tricamo (The Burg).

Il 31 marzo si terrà la prima riunione aperta a tutti coloro che vorranno iscriversi e dare il proprio contributo.

«L’intento – spiegano i quattro imprenditori – è sia quello di organizzare grandi eventi che possano mettere in risalto l’alta qualità della ristorazione proposta dai cuochi milazzesi, ma anche quello di portare avanti istanze a favore del settore che non sempre hanno avuto da parte delle istituzioni le giuste attenzioni. Chiunque sia interessato ci può contattare e saremo contenti di dare ulteriori delucidazioni o accogliere suggerimenti e proposte»

