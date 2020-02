Le fake news si susseguono diffondendo criticità inesistenti, oggi gli istituti comprensivi di Milazzo hanno registrato tante assenze di piccoli studenti, eppure a Milazzo in questo momento non c’è alcuna criticità in merito alla diffusione di Coronavirus.

Stasera si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a supporto del Sindaco Giovanni Formica, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità. A partecipare i rappresentati delle forze dell’ordine, dell’Azienda sanitaria provinciale, protezione civile e dirigenti comunali.

E’ avvenuto principalmente uno scambio di informazioni per esprimere insieme una comunicazione unificata alla popolazione. A Milazzo, infatti, non vi sono attualmente criticità o casi sospetti. E’ logico che l’attenzione rimane alta.

