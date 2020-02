ZANNELLA CEFALU’/SVINCOLATI MILAZZO: 66-83 (10-32, 25-15, 18-15, 13-21 ). La capolista Svincolati Milazzo passa anche sul parquet della Zannella Cefalù conquistando la diciassettesima vittoria su altrettante gare disputate. Prima frazione semplicemente perfetta per la capolista, Barbera e Jarrett in evidenza in questa fase colpivano da oltre l’arco ripetutamente. I cefaludesi provavano a reagire ma l’ottima difesa dei milazzesi lasciava poco ai padroni di casa. A 4’30 dalla prima sirena il punteggio era sull’ 8-16 . Gli Svincolati continuavano a spingere sull’acceleratore trovando varie soluzioni per arrivare a canestro. I padroni di casa accusavano il colpo ed a 1’00 dal termine del primo quarto i ragazzi di coach Maganza toccavano il + 19 , punteggio 8-27 . I secondi finali della frazione registravano un canestro di Terrasi G. e la tripla di Mobilia per gli Svincolati . Il primo periodo si chiudeva sul punteggio di 10-32 .

Il secondo quarto riprendeva con la realizzazione da oltre l’arco di Terrasi G. che provava a scuotere i suoi . Nei due minuti successivi entrambe le compagini risultavano imprecise sotto canestro. Dopo tre minuti di gioco il tabellone segnava il punteggio di 15-34. Sofia, per gli ospiti, con un gioco da tre punti riportava i suoi sul + 22. La Zannella però non mollava e con Rannalli e Terrasi G. riusciva ad accorciare portandosi sul -14 a 2’00 dal riposo lungo. Era ancora Barbera per gli Svincolati, saranno ben 24 i punti finali per lui, a colpire dalla lunga distanza per il nuovo allungo. Nei minuti finali della frazione erano però i padroni di casa a realizzare consecutivamente . Si andava così negli spogliatoi sul risultato di 35-47.

Al rientro il momento migliore per la Zannella Cefalù, Kostov e Valente in evidenza portavano i suoi sino al -3 a 2’45 dal termine del terzo quarto. I mamertini sembravano tirare il fiato dopo gli alti ritmi impressi alla gara. Ma il piccolo blackout della prima della classe durava poco. Sofia prima ed a seguire Mobilia andavano a segno per il nuovo allungo, arrivava così la terza sirena sul punteggio di 53-62 . Nell’ultimo quarto i padroni di casa non riuscivano più a creare pericoli per i milazzesi. Gli Svincolati spingevano ancora ed a 5’34 andavano sul +14. Coach Giambelluca chiamava timeout sperando di scuotere i suoi ma al rientro la musica non cambiava . La capolista ormai in totale controllo della gara allungava nuovamente e si aggiudicava l’ennesima vittoria con il punteggio finale di 62-79.