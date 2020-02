Al via la sesta edizione del progetto Borse di Studio “ Aiutiamo un bambino a studiare ”. L’iniziativa, che parte dalla Fidapa di Milazzo presieduta da Natascia Fazzeri, ha lo scopo di sostenere il percorso di studi di alunni e studenti milazzesi particolarmente meritevoli e provenienti da famiglie economicamente svantaggiate. Tre le “Borse di Studio” che verranno assegnate. Una borsa di studio destinata agli alunni delle Scuole Primarie che abbiano concluso il percorso di studi nell’anno scolastico 2018/2019 con impegno e profitto; una borsa di studio rivolta agli studenti delle Scuole Medie Inferiori di Primo Grado che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la licenza media con impegno e profitto; una borsa di studio rivolta agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Secondo Grado, che abbiano conseguito il Diploma di Maturità nell’anno scolastico 2018-2019 con impegno e profitto.

