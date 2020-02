Diventerà Bellissima ha scelto il suo candidato a sindaco nel comune di Milazzo. Si tratta del consigliere comunale Pippo Midili. Una mossa a sorpresa avvenuta con la bendizione del deputato Pino Galluzzo di cui si vociferava da giorni ma che solo da qualche ora è divenuta ufficiale. Nel pomeriggio si sono susseguiti incontri tra coloro che si candideranno nelle liste del movimento del governatore Musumeci e l’okay è arrivato solo alle 22. Diventerà Bellissima anticipa inoltre che, nella giornata di giovedì, insieme agli alleati, presenterà il progetto per la città di Barcellona Pozzo di Gotto.

«Il progetto su Milazzo – ha spiegato Galluzzo – individua alcuni punti fondamentali legati alla portualità, e al rilancio del Castello. Alla salvaguardia della costa e del Capo ed alla tutela della sanità pubblica con il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Attraverso il Progetto per Milazzo – prosegue l’Onorevole Galluzzo- bisogna scrivere una nuova pagina di sviluppo sociale ed economico della città».

Una mossa quella di Diventerà Bellissima che di fatto spacca il tavolo di centrodestra. «Ho lavorato tanto per l’unità del centrodestra ed avrei gradito che la coalizione arrivasse con condivisione alle scelte, ma a qualcuno non è interessato il valore dell’unità. Proprio per questo, mi auguro che le forze politiche del centrodestra e coloro che hanno difeso insieme a noi il metodo democratico raccolgano l’invito ad unirsi fattivamente al progetto che prende avvio oggi arricchendolo».

Diventerà Bellissima costruisce questo progetto insieme a Pippo Midili «perchè riconosce la figura dello stesso come punto di riferimento fondamentale per una riappacificazione politica e che punta a curare gli interessi dei cittadini tutti con le giuste motivazioni».

Midili , nel ringraziare l’Onorevole Galluzzo e l’intero gruppo di riferimento pone l’accento sull’importanza dell’intesa raggiunta su un progetto comune per la città, «guardando al movimento del Presidente della Regione con interesse e come sicuro protagonista dello stesso buon governo che sta caratterizzando l’opera di Musumeci in Sicilia», continua la nota congiunta . «Il grande lavoro svolto in questi due anni di governo alla guida della nostra Regione – dice Midili – rappresentano una grande speranza per la Sicilia e per Milazzo. Questa città ha bisogno del sostegno forte della Regione per riprendersi e per crescere come merita. Dobbiamo puntare Sulla rigenerazione urbana e sulla rinascita del nostro territorio avevo auspicato, alla presentazione della mia candidatura, una sinergia forte con il governo regionale ed oggi tutto si concretizza in un patto forte per Milazzo».

