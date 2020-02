Marco Italiano in passato ha ricoperto il ruolo di psicologo dello sport tra le fila della Reggina Calcio , squadra di calcio di Serie B, a Reggio Calabria. E da quest’anno fa parte dell’organigramma della Fc Messina . Con lui la società barcellonese collabora ormai da diversi anni per l’organizzazione di incontri formativi rivolti ai ragazzi, ai genitori e agli allenatori.

Al centro dell’incontro i giovani e il loro modo di relazionarsi con i coetanei. Ma soprattuto Marco Italiano ha rimarcato l’importanza dell’aspetto comunicativo all’interno di una società sportiva senza dimenticare di ribadire come lo psicologo non possa essere relegato semplicemente ad un lavoro motivazionale .

