Sarà presentato oggi, venerdì 21 giugno, alle ore 17, all’Itis Majorana di Milazzo, “Altro giro, altra corsa” il nuovo libro di Santino Smedili. Si tratta senza dubbio il più autobiografico della triade dei libri editore di Terminal, che negli ultimi anni ha voluto mettere su carta e consegnare a chi li ha vissuti volti, nomi, eventi di un mondo che merita di essere ricordato. E lo ha fatto con “Dalla Sena in poi…” e con “Non avevamo l’età”.

Il titolo stesso è un invito ed una conferma di ciò. Ed è proprio su quella giostra che l’autore ci farà salire per far passare davanti ai nostri occhi le immagini della sua Milazzo, dei quartieri, degli amici e di tutte le figure, che girano intorno come le macchinine di quella giostra.

Il ventaglio di una giovinezza sognante si apre nella coralità di un racconto di felliniana memoria. Davanti agli occhi del lettore attento sfilano volti e luoghi, divertimenti e scherzi, malinconie e suggestioni da far apprezzare il libro anche fuori dai confini della nostra città. Attraverso le righe della commedia venata però di malinconia, l’Amarcord dell’autore distilla generosamente note di commozione e sensazioni di tenera nostalgia.

La presentazione avverrà nell’aula magna dell’ITI “E. Majorana”. A prendere la parola saranno l’editore Antonio Lombardo, il dottore Attilio Andriolo, l’avvocato Elvira Sibilla, l’insegnante Arianna Cola, lo stesso Santino Smedili ed il pubblico. Al termine della presentazione, ci sarà un rinfresco offerto dall’Ass. Culturale Teseo.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

111 visite