Milazzo, in fiamme una moto in pieno centro (VIDEO)

VIDEO. Attimi di o paura in via Massimiliano Regis, intorno alle 16,30. Un giovane, mentre era in transito con il suo Piaggio Beverly 300, è stato costretto ad abbandonare sull’asfalto il mezzo che improvvisamente ha cominciato a fare scintille all’altezza di un mito istituto di credito ed è stato divorato dalle fiamme. La moto è andata completamente distrutta mentre le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

Ringraziamo il nostro lettore Carmelo per il video e le foto

https://www.oggimilazzo.it/wp-content/uploads/2020/02/93dd45a2-7740-4f9d-845b-b0b0b5f2f2d3.mp4

1.111 visite