VIDEO. A 12 anni è già un virtuoso della fisarmonica. Uno strumento che Luca Sindoni studia da quando aveva 6 anni (non sapeva leggere e scrivere) grazie al nonno gli ha trasmesso questa passione e lo ha sempre seguito in questo studio. Luca, giovane musicista milazzese, è il protagonista di un video musicale girato a Capo Milazzo, in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Messina, con la regia di Vincenzo Cirino. In pochi giorni ha collezionato migliaia di visualizzazioni

Il maestro di Luca è Giuseppe Santamaria degli Atmosfera blu . Vincitore di numerosi talent è spesso ospite in importanti manifestazioni locali. Da due anni studia al conservatorio di Caltanissetta.

