«Il Piano della qualità dell’aria, adottato dal governo regionale nel luglio del 2018 – continua Cordaro – pone dei parametri in linea con gli standard previsti dall’Unione europea, attraverso due steps che vanno rispettati, nell’interesse esclusivo delle nostre comunità. A ogni buon conto, su indicazione del presidente della Regione, ho già costituito un Tavolo di confronto tra assessorato Ambiente, Arpa Sicilia e Confindustria Sicilia per comprendere, nel rispetto dei vincoli imposti, gli eventuali margini di manovra».

Non è tardata ad arrivare la posizione dell’assessore all’Ambiente Totò Cordaro sulla “bomba” lanciata dal sindaco di Milazzo che ha scritto alla Regione chiedendo di valutare l’ipotesi di un intervento sul rischio di blocco della Raffineria di Milazzo a partire dal 2022. Il problema è legato ai limiti imposti dal Piano regionale di tutela della qualità dell’aria impossibili da raggiungere, a detta dell’azienda petrolifera (LEGGI QUI) .

Rischio blocco alla Raffineria di Milazzo, Regione apre tavolo di confronto per rivedere vincoli

