«Su Milazzo urge da sempre la necessità di un tavolo tecnico per discutere di salute, ambiente e lavoro sopratutto oggi. Non è possibile che nel 2020 si pensi ancora a mettere in maniera anacronistica sul piano del ricatto, o lavoro o salute come se fossero variabili interscambiabili».

La senatrice M5S e membro della commissione ambiente al Senato Barbara Floridia commenta così la richiesta del sindaco di Milazzo, Giovanni Formica, di avviare un tavolo in cui discutere del rischio che la Raffineria di Milazzo, rischi il blocco a partire dal 2022 a causa di prescrizioni troppo severe.

«Quello che chiediamo da sempre è che si lavori in sicurezza, nel rispetto della salute umana, del territorio e degli operai stessi – continua la senatrice pentastellata – avere riaperto l’Aia da parte del Ministero è stato un atto voluto e dovuto oltre che un moto di giustizia sociale verso tutti coloro che hanno vissuto e vivono sia direttamente che indirettamente sulla propria pelle la presenza della Raffineria e le relative conseguenze sulla qualità dell’aria e della salute dei cittadini. A tutti gli attori coinvolti chiederei di non reiterare il solito terrorismo psicologico, che non porta a nulla e lede solo i cittadini. E’ tempo di lavorare insieme per un obiettivo comune».

